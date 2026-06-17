У Францію повернеться 40-градусна спека

У Францію починає повертатися вкрай спекотна погода, найбільші температури очікуються у період з четверга по неділю.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосило національне метеорологічне агентство.

Вже на 18 червня для 26 департаментів Франції оголосили "помаранчеве" попередження через спеку, що стосується у тому числі столичного регіону.

У наступні дні в країні стовпчик термометра може сягати від 34°C до місцями 40°C. Екстремальна спека омине лише північно-західні райони – Бретань та узбережжя Ла-Маншу.

Перша хвиля спеки цьогоріч настала у Франції нетипово рано, наприкінці травня. У багатьох регіонах країни – включно з Парижем – стовпчик термометра сягнув 35°C, а на півдні показники були ще вищими.

Французькі органи охорони здоров'я пов'язують з екстремальними температурами щонайменше сім смертей.

В Іспанії у цей час денні температури наблизилися до 40°C. За травень в країні зареєстрували рекордну для цього місяця кількість смертей, які пов’язують із впливом екстремальних температур.