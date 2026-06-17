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У Францію повернеться 40-градусна спека

Новини — Середа, 17 червня 2026, 17:34 — Марія Ємець

У Францію починає повертатися вкрай спекотна погода, найбільші температури очікуються у період з четверга по неділю. 

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосило національне метеорологічне агентство. 

Вже на 18 червня для 26 департаментів Франції оголосили "помаранчеве" попередження через спеку, що стосується у тому числі столичного регіону.

У наступні дні в країні стовпчик термометра може сягати від 34°C до місцями 40°C. Екстремальна спека омине лише північно-західні райони – Бретань та узбережжя Ла-Маншу. 

Перша хвиля спеки цьогоріч настала у Франції нетипово рано, наприкінці травня. У багатьох регіонах країни – включно з Парижем – стовпчик термометра сягнув 35°C, а на півдні показники були ще вищими. 

Французькі органи охорони здоров'я пов'язують з екстремальними температурами щонайменше сім смертей.  

В Іспанії у цей час денні температури наблизилися до 40°C. За травень в країні зареєстрували рекордну для цього місяця кількість смертей, які пов’язують із впливом екстремальних температур. 

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Франція
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