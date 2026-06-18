Один из вокзалов Парижа на 2 часа останавливал работу из-за обесточивания линии

Восточный железнодорожный вокзал французской столицы Парижа на два часа останавливал работу из-за внезапного обесточивания линии, из-за аварии поезда могут опаздывать на время до нескольких часов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Проблема возникла на восточном железнодорожном вокзале Парижа Gare de l'Est около 18 часов в четверг. Железнодорожная ветка от станции внезапно остановилась из-за исчезновения напряжения на линии. Вследствие этого со станции в течение более двух часов не отправлялись поезда.

Около 20:00 оператор SNCF объявил, что движение постепенно восстанавливается, поезда сначала будут ехать в объезд альтернативным путем.

Время отставания от графика в связи с неисправностью составит от 40 минут до трех часов.

Официально о причинах неисправности не сообщали, однако звучат предположения, что триггерным фактором могла стать экстремальная жара: с четверга в течение нескольких дней на большей части территории Франции ожидаются температуры от 34°C до 40°C.

Перед этим сообщалось, что SNCF заблаговременно отменила десятки поездов "Интерсити" в самые жаркие часы суток из-за риска аварий в результате деформации элементов инфраструктуры под воздействием высоких температур.

В Испании в четверг из-за пожара остановили скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной.