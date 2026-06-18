В Іспанії через пожежу зупинили швидкісне залізничне сполучення між Мадридом і Барселоною

Рух поїздів швидкісної залізничної лінії між іспанськими Мадридом і Барселоною було призупинено у четвер через лісову пожежу поблизу.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Залізничний оператор Renfe призупинив рух поїздів на прохання пожежників, які борються з вогнем, що спалахнув поблизу залізничної лінії в Каталонії.

Ці перебої в роботі залізниці відбуваються на тлі того, як Іспанія готується до першої спекотної хвилі цього сезону. За прогнозами національної метеорологічної служби, ризик виникнення пожеж різко зросте з неділі.

Метеорологічна служба попередила, що з суботи температура повітря почне зростати, а в неділю очікується її різке підвищення, особливо в Галісії та на Кантабрійському узбережжі на півночі та північному заході.

Минулого літа Іспанія та Португалія зазнали 16-денної хвилі спеки, яка стала найінтенсивнішою за всю історію спостережень і сприяла поширенню руйнівних лісових пожеж.

Вчені стверджують, що такі екстремальні погодні явища стають дедалі частішими через кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини.

Як повідомлялось, у Францію починає повертатися вкрай спекотна погода, найбільші температури очікуються у період з четверга по неділю.

За травень в Іспанії зареєстрували рекордну для цього місяця кількість смертей, які пов’язують із впливом екстремальних температур.