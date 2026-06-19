В Латвії схвалили обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі

Латвійський Сейм у остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про імміграцію, які передбачають заборону громадянам Росії та Білорусі отримувати тимчасові дозволи на проживання за допомогою інвестиційної програми через керівників альтернативними інвестиційними фондами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Голова комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймондс Бергманіс заявив на засіданні Сейму, що поправки потрібно було ухвалити терміново, оскільки під час ухвалення Закону про імміграцію раніше було допущено помилку і цей момент було "пропущено".

Зазначається, що поправки розроблені з урахуванням нинішніх політичних обставин та пов’язаних з ними ризиків для безпеки, щоб не допустити видачі таких дозволів на проживання через зазначений інвестиційний механізм.

Поправками уточнено норми Закону про імміграцію: доповнено посилання на відповідні статті, а також встановлено перехідний порядок, який передбачає, що зміни наберуть чинності одночасно зі змінами до Закону про імміграцію, ухваленими 11 червня 2026 року.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що поправки не матимуть істотного впливу на державний бюджет або розвиток економіки, а їхня реалізація буде забезпечена в рамках роботи вже існуючих установ.

Раніше Сейм схвалив поправки, які передбачають можливість для іноземців отримувати тимчасовий дозвіл на проживання строком до п’яти років в обмін на інвестиції.

Відповідно до поправок, дозвіл на проживання може бути надано іноземцю, який укладе договір та здійснить інвестиції в розмірі не менше 150 000 євро строком щонайменше на п’ять років у керуючу компанію альтернативних інвестиційних фондів, створену державою. Крім того, іноземець повинен буде внести до державного бюджету 10 000 євро.

Водночас передбачено, що виданий дозвіл на проживання буде дійсним лише в тому разі, якщо протягом усього терміну його дії відповідний керуючий фондом підтвердить, що інвестиційний договір не розірвано, а обсяг вкладень не зменшився нижче 150 000 євро.

Тим часом в Естонії взимку пропонували заборонити купівлю нерухомості громадянам Російської Федерації та Білорусі без довгострокового дозволу на проживання.