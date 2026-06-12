В Латвії відхилили пропозицію прем'єра щодо впровадження "золотих віз"

Латвійський Сейм не підтримав пропозиції прем'єр-міністра Андріса Кулбергса та міністра економіки Віктора Валайніса щодо видачі так званих "золотих віз" або тимчасових дозволів на проживання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Під час підготовки закону тодішній депутат, а нині прем'єр-міністр Андріс Кулбергс запропонував видавати посвідку на проживання строком на п’ять років за внесок до держбюджету в розмірі 10 тисяч євро за умови готовності інвестувати 50 тисяч євро в підприємство, яке має не більше 50 осіб і чий річний оборот або річний баланс не перевищує 10 млн євро.

"Дивно, як взагалі можна було дійти до такої пропозиції", – заявила депутатка Сейму Занда Калніня-Лукашевіца.

Вона підкреслила, що ще у 2019 році Європейська комісія попереджала про ризики, пов’язані з програмами "золотих віз". Це підтверджується практикою Іспанії, Ірландії та інших країн, які закрили такі програми.

Сейм відхилив цю пропозицію. За неї проголосували 29 депутатів, проти виступив 41 депутат, ще 16 утрималися.

Водночас депутати підтримали пропозицію профільної комісії щодо видачі посвідки на проживання на більш жорстких умовах: дозвіл може бути виданий на строк до п'яти років, якщо укладено договір і перераховано не менше 150 тисяч євро інвестицій строком щонайменше на п'ять років керуючому створеного державою Фонду альтернативних інвестицій, а до держбюджету внесено 10 тисяч євро.

Виданий іноземцю дозвіл на проживання буде дійсним за умови, що протягом усього терміну його дії керуючий фондом підтверджує, що інвестиційний договір не розірвано, а залишок інвестицій становить не менше 150 тисяч євро.

Також стало відомо, що Сейм Латвії у остаточному читанні ухвалив новий Закон про імміграцію, який передбачає жорсткіший міграційний контроль, посилений нагляд за громадянами третіх країн та нові вимоги до їхньої інтеграції.

Перед тим парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС.