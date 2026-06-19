В Латвии одобрили ограничение выдачи видов на жительство гражданам РФ и Беларуси

Латвийский Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают запрет гражданам России и Беларуси получать временные виды на жительство с помощью инвестиционной программы через руководителей альтернативными инвестиционными фондами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Председатель комиссии по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймондс Бергманис заявил на заседании Сейма, что поправки нужно было принять срочно, поскольку при принятии Закона об иммиграции ранее была допущена ошибка и этот момент был "пропущен".

Отмечается, что поправки разработаны с учетом нынешних политических обстоятельств и связанных с ними рисков для безопасности, чтобы не допустить выдачи таких видов на жительство через указанный инвестиционный механизм.

Поправками уточнены нормы Закона об иммиграции: дополнены ссылки на соответствующие статьи, а также установлен переходный порядок, который предусматривает, что изменения вступят в силу одновременно с изменениями в Закон об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что поправки не окажут существенного влияния на государственный бюджет или развитие экономики, а их реализация будет обеспечена в рамках работы уже существующих учреждений.

Ранее Сейм одобрил поправки, которые предусматривают возможность для иностранцев получать временный вид на жительство сроком до пяти лет в обмен на инвестиции.

Согласно поправкам, вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключит договор и осуществит инвестиции в размере не менее 150 000 евро сроком не менее чем на пять лет в управляющую компанию альтернативных инвестиционных фондов, созданную государством. Кроме того, иностранец должен будет внести в государственный бюджет 10 000 евро.

В то же время предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действительным только в том случае, если в течение всего срока его действия соответствующий управляющий фондом подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут, а объем вложений не уменьшился ниже 150 000 евро.

Между тем в Эстонии зимой предлагали запретить покупку недвижимости гражданам Российской Федерации и Беларуси без долгосрочного вида на жительство.