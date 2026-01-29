В Естонії хочуть заборонити купівлю нерухомості росіянам без дозволу на проживання

Міністерство внутрішніх справ Естонії пропонує заборонити купівлю нерухомості громадянам Російської Федерації та Білорусі без довгострокового дозволу на проживання.

З відповідною ініціативою в четвер, 29 січня, виступив міністр внутрішніх справ Ігор Таро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Цей крок може торкнутися близько 10 тисяч іноземців.

За словами Таро, відомство в терміновому порядку почне підготовку відповідних законодавчих поправок. Зміни передбачають заборону на купівлю нерухомості в Естонії для громадян Росії та Білорусі, які не мають довгострокового дозволу на проживання, а також для підприємств, фактичними бенефіціарами яких вони є.

Міністр зазначив, що придбання нерухомості особами з неясним минулим, які перебувають в Естонії тимчасово або прибули нещодавно, становить загрозу національній безпеці на тлі триваючої агресії проти України з боку Кремля і його союзників.

"Ми значною мірою обмежили в'їзд і перебування в Естонії таких громадян, і логічно, що у них не повинно бути і права на купівлю нерухомості, оскільки вона може використовуватися для розвідувальної та диверсійної діяльності, в тому числі для підготовки позицій, які можуть бути задіяні в кризових ситуаціях", – заявив Таро.

Міністр підкреслив, що діючі обмеження на придбання нерухомості іноземцями в прикордонних районах і на малих островах недостатньо ефективні. За його словами, Естонія повинна перейти від обмежень до прямих заборон, як це вже зробили ряд сусідніх країн ЄС і НАТО, включаючи Фінляндію, Норвегію, Швецію, Литву і Латвію.

При цьому громадяни Росії та Білорусі, які мають в Естонії довгостроковий дозвіл на проживання, збережуть право купувати, продавати, успадковувати та дарувати нерухомість.

"Ми знаємо, хто ці люди, оскільки їх біографія була ретельно перевірена при видачі довгострокового дозволу на проживання", – зазначив Таро.

За даними МВС, станом на 9 січня в Естонії проживали 1 190 громадян Білорусі та 70 237 громадян Росії з довгостроковою посвідкою на проживання, а також 1 476 громадян Білорусі та 7 797 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання.

Як повідомлялося, Естонія пропонує заборонити в'їзд в ЄС всім російським учасникам війни проти України.

У Литві опозиційні консерватори пропонують внести поправки до конституції, які заборонять громадянам Росії та Білорусі, які постійно проживають у Литві, голосувати та бути обраними до муніципальних рад.