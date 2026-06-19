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У Франції затримали вихідця з Білорусі: підозрюють у шпигунстві на РФ щодо виробника дронів

Новини — П'ятниця, 19 червня 2026, 13:28 — Марія Ємець

У Франції заявили про затримання чоловіка родом з Білорусі, який міг в інтересах Росії шпигувати за французьким виробництвом дронів.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосили у прокуратурі Парижа. 

19 червня прокуратура Парижа повідомила про взяття під варту чоловіка, якого впіймали на зборі інформації про французьке підприємство, де виробляють безпілотники, в інтересах Росії. 

Зазначають, що це 48-річний чоловік родом з Білорусі. 

Затримання відбулося ще 3 червня, коли той знімав прототип одного з дронів. Компанія-виробник є постачальником і для французької армії, і для України.  

"Розслідування Генерального управління внутрішньої безпеки (DGSI) встановило, що він міг відправити відео співрозмовнику у Росії",  – зазначили у прокуратурі. 

Раніше у червні у Швеції висунули звинувачення 34-річному чоловіку у спробі шпигунства на користь Росії; крім того, він є підозрюваним у змові з метою вбивства.

У Польщі наприкінці травня за підозрою в шпигунстві затримали працівника оборонного концерну.

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Франція Війна з РФ
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