У Франції затримали вихідця з Білорусі: підозрюють у шпигунстві на РФ щодо виробника дронів

У Франції заявили про затримання чоловіка родом з Білорусі, який міг в інтересах Росії шпигувати за французьким виробництвом дронів.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосили у прокуратурі Парижа.

19 червня прокуратура Парижа повідомила про взяття під варту чоловіка, якого впіймали на зборі інформації про французьке підприємство, де виробляють безпілотники, в інтересах Росії.

Зазначають, що це 48-річний чоловік родом з Білорусі.

Затримання відбулося ще 3 червня, коли той знімав прототип одного з дронів. Компанія-виробник є постачальником і для французької армії, і для України.

"Розслідування Генерального управління внутрішньої безпеки (DGSI) встановило, що він міг відправити відео співрозмовнику у Росії", – зазначили у прокуратурі.

Раніше у червні у Швеції висунули звинувачення 34-річному чоловіку у спробі шпигунства на користь Росії; крім того, він є підозрюваним у змові з метою вбивства.

У Польщі наприкінці травня за підозрою в шпигунстві затримали працівника оборонного концерну.

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