У Швеції викрили російського шпигуна, який також фігурує у змові з метою убивства

Прокуратура у Швеції висунула звинувачення 34-річному чоловіку у спробі шпигунства на користь Росії; крім того, цей чоловік є підозрюваним у змові з метою вбивства.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує SVT з посиланням на заяву прокурора Матса Люнгквіста.

Як повідомляється, чоловік раніше працював у збройних силах і в рамках своєї тодішньої роботи мав доступ до інформації з вкрай високим рівне секретності.

У 2025 році він поїхав до Москви, де зустрівся з представниками російської розвідки та служби безпеки. Однак ширші деталі справи не розголошують.

"Існують обставини, пов’язані з розслідуванням, які змушують мене утриматися від подальших коментарів щодо цієї справи", – заявив Люнгквіст.

Одночасно триває попереднє розслідування щодо змови з метою вбивства, у якій цей чоловік є підозрюваним.

Нагадаємо, наприкінці травня у Польщі за підозрою в шпигунстві затримали працівника оборонного концерну.

У травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.