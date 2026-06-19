Во Франции задержали выходца из Беларуси: мог шпионить для РФ по производству дронов

Во Франции заявили о задержании мужчины родом из Беларуси, который мог в интересах России шпионить за французским производством дронов .

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявили в прокуратуре Парижа.

19 июня прокуратура Парижа сообщила о заключении под стражу мужчины, которого поймали на сборе информации о французском предприятии, где производят беспилотники, в интересах России.

Отмечается, что это 48-летний мужчина родом из Беларуси.

Задержание произошло еще 3 июня, когда тот снимал прототип одного из дронов. Компания-производитель является поставщиком и для французской армии, и для Украины.

"Расследование Генерального управления внутренней безопасности (DGSI) установило, что он мог отправить видео собеседнику в России", – отметили в прокуратуре.

Ранее в июне в Швеции предъявили обвинение 34-летнему мужчине в попытке шпионажа в пользу России; кроме того, он является подозреваемым в заговоре с целью убийства.

В Польше в конце мая по подозрению в шпионаже задержали сотрудника оборонного концерна.

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