У Польщі за підозрою в шпигунстві затримали працівника оборонного концерну

Громадянин Польщі, працівник підприємства Польської оборонної групи (PGZ), був затриманий за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомив віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Чоловіка затримали в середу, 27 травня, за звинуваченням у шпигунстві на користь іноземної держави.

Косіняк-Камиш зазначив, що йдеться про звинувачення за ст. 130 ч. 2 Кримінального кодексу. Відповідно до цієї норми, "той, хто, беручи участь у діяльності іноземної розвідки або діючи на її користь, надає цій розвідці відомості, передача яких може завдати шкоди Республіці Польській, карається позбавленням волі на строк не менше 8 років або довічним позбавленням волі".

Глава Міноборони додав, що матеріали справи зібрала Служба військової контррозвідки за підтримки Агентства внутрішньої безпеки.

Рішенням Окружного суду в Познані чоловіка заарештували на три місяці.

Заступник прокурора з військових питань Окружної прокуратури в Познані полковник Бартош Оконевський застеріг, що в інтересах провадження слідчі не надають жодних подробиць щодо справи.

У Польщі раніше цього місяця співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Нагадаємо, у травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.