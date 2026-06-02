Спікер Сейму Польщі: в наших життєвих інтересах – вступ України до ЄС

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий висловив думку, що "в інтересах Польщі – підтримувати добрі відносини з Україною, а не загострювати суперечки щодо історичної політики".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Do Rzeczy.

Чажастий у понеділок під час зустрічі з мешканцями Сосновця зазначив, що в Польщі дедалі гучніше лунає антиукраїнська риторика, а в стосунках Польщі з Україною однією з ключових тем є історична політика.

Лідер "Нової лівиці" заявив, що немає логічного пояснення рішення президента України Володимира Зеленського надати одній із військових частин найменування "Героїв УПА".

"Що з цим робити далі? (…) Бо не може бути вільної Польщі без вільної України. Ця теза може комусь не подобатися, але вона є правдивою. Адже якщо Україну буде окуповано, наступною країною, на яку нападуть, буде або Молдова, або Балтійські країни, або Польща. Остання мене цікавить найбільше. Тому життєвим інтересом Польщі є незалежність України. Життєвим інтересом Польщі є також вступ України до Європейського Союзу", – сказав він.

На думку Чажастого, на рішення Володимира Зеленського слід реагувати, але не варто робити це під впливом емоцій.

Говорячи про позбавлення президента України Ордена Білого Орла, про що оголосив президент Кароль Навроцький, спікер Сейму зазначив, що не рекомендує "необдуманих рішень".

Він додав, що рішення щодо польсько-українських відносин слід приймати з урахуванням багаторічної перспективи.

"В інтересах Польщі – підтримувати добрі відносини з Україною, а не загострювати суперечки щодо історичної політики", – заявив Чажастий.

У вівторок Руслан Стефанчук, голова українського парламенту, публічно подякував Чажастому за "виважену та відповідальну позицію" щодо історичних суперечок, що розділяють обидві країни.

"Я вдячний маршалку Сейму Республіки Польща Влодзімежу Чажастому за виважену та відповідальну позицію. Сьогодні Україна та Польща залишаються стратегічними партнерами перед обличчям спільної загрози з боку Росії. Саме єдність і взаємна підтримка у важкі часи зміцнюють безпеку наших народів і всієї Європи", – заявив Стефанчук.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування Героїв УПА.

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".