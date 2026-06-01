У Навроцького заявили, що Зеленський має вибачитися за присвоєння імені "Героїв УПА"

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Як пише "Європейська правда", про це політик заявив в ефірі програми Graffiti, передає RMF24.

Пшидач заявив, що український президент має зателефонувати польському колезі та "по-перше, вибачитися за цю справу, а по-друге, пояснити всю напруженість".

"Ви думаєте, українці не усвідомлюють реакцію, яку це могло б викликати в Польщі?" – додав він.

Посадовець також заявив, що рішення Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ є спробою побудувати власний наратив перед потенційними виборами в Україні.

"Я думаю, що, по-перше, вони розцінили це як внутрішньоукраїнський елемент побудови політичного наративу. Нагадаю, що, можливо, незабаром в Україні відбудуться вибори, і цей правий фланг, мабуть, також має значення. По-друге, вони вирішили, що, можливо, це розділить польську політичну сцену. І, на жаль, здається, це вдається", – заявив Пшидач.

Він додав, що рішення президента України було "обурливим" і потребувало жорсткої реакції – такої, яку висловив Навроцький.

"Рішуча відповідь була необхідною, і саме тому президент вирішив, що Зеленський не гідний отримати орден Білого Орла після того, що він зробив, і внаслідок рішень, які він ухвалив", – сказав Пшидач.

Нагадаємо, після указу Зеленського про перейменування підрозділу ССО у четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".