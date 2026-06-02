Спикер Сейма Польши: в наших жизненных интересах – вступление Украины в ЕС

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый высказал мнение, что "в интересах Польши – поддерживать хорошие отношения с Украиной, а не обострять споры по поводу исторической политики".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Do Rzeczy.

Чажастый в понедельник во время встречи с жителями Сосновца отметил, что в Польше все громче звучит антиукраинская риторика, а в отношениях Польши с Украиной одной из ключевых тем является историческая политика.

Лидер "Новой левицы" заявил, что нет логического объяснения решению президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей название "Героев УПА".

"Что с этим делать дальше? (…) Ведь не может быть свободной Польши без свободной Украины. Этот тезис может кому-то не нравиться, но он верен. Ведь если Украина будет оккупирована, следующей страной, на которую нападут, будет либо Молдова, либо Прибалтика, либо Польша. Последнее меня интересует больше всего. Поэтому жизненным интересом Польши является независимость Украины. Жизненным интересом Польши является также вступление Украины в Европейский Союз", – сказал он.

По мнению Чажастого, на решение Владимира Зеленского следует реагировать, но не стоит делать это под влиянием эмоций.

Говоря о лишении президента Украины Ордена Белого Орла, о чем объявил президент Кароль Навроцкий, спикер Сейма отметил, что не рекомендует "необдуманных решений".

Он добавил, что решения относительно польско-украинских отношений следует принимать с учетом многолетней перспективы.

"В интересах Польши – поддерживать хорошие отношения с Украиной, а не обострять споры по поводу исторической политики", – заявил Чажастый.

Во вторник Руслан Стефанчук, председатель украинского парламента, публично поблагодарил Чажастого за "взвешенную и ответственную позицию" в отношении исторических споров, разделяющих обе страны.

"Я благодарен маршалку Сейма Республики Польша Влодзимежу Чажастому за взвешенную и ответственную позицию. Сегодня Украина и Польша остаются стратегическими партнерами перед лицом общей угрозы со стороны России. Именно единство и взаимная поддержка в трудные времена укрепляют безопасность наших народов и всей Европы", – заявил Стефанчук.

Напомним, глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Каролем Навроцким из-за присвоения украинскому подразделению названия Героев УПА.

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, бойцы ССО "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".