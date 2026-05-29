Київ відреагував на гнів Польщі через перейменування підрозділу ССО на честь "Героїв УПА"

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували різку реакцію польських політиків і посадовців на рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння українському військовому підрозділу назви "Героїв УПА".

Про це у коментарі журналістам заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Представник українського зовнішньополітичного відомства висловив жаль, що цей скандал стався "всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, який спостерігався протягом попередніх півтора року".

Він нагадав, що за цей час сторони доклали багато зусиль "задля вирішення складних питань історичного минулого, налагодження діалогу та порозуміння".

У цьому контексті Тихий згадав про рішення про відновлення процесу пошуків і ексгумацій жертв Волинської трагедії та відновлення діяльності Конгресу істориків.

"Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва", – наголосив речник українського МЗС.

Він запевнив, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".

"Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви – й у жодному разі не спрямована проти поляків", – додав Тихий.

За його словами, історія українського і польського народів "має різні сторінки – як славетні, так і трагічні".

"У попередні епохи українці та поляки разом здобували чимало славетних перемог над споконвічним ворогом у Москві – від Орші до Дива на Віслі. Водночас неможливо заперечувати трагічні сторінки, зокрема злочини проти цивільного населення, які вчиняли зокрема військові українських та польських підрозділів під час Другої світової війни", – вказав він.

Тихий зазначив, що "Україна не уникає цієї розмови, конструктивно відповідає на запити польської сторони щодо ексгумацій, крок за кроком вибудовує діалог істориків і експертів, прагне діалогу щодо чутливих сторінок минулого без політизації".

"Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну. Зі свого боку, підкреслюємо готовність й надалі ділитися досвідом і напрацюваннями, здобутими кровʼю на полі бою", – резюмував він.

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це рішення викликало обурення МЗС Польщі. У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.