У Кишиневі пенсіонерка втратила понад 130 тисяч євро через шахраїв-"ясновидців"

У столиці Молдови Кишиневі 74-річна пенсіонерка стала жертвою шахрайської схеми та передала невідомим понад 130 тисяч євро.

Про це повідомила місцева поліція, пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, невідомі контактували з жінкою через месенджер WhatsApp російською мовою та представлялися "ясновидцями".

Вони переконували пенсіонерку брати участь у "ритуалах захисту", щоб убезпечити її сина від вигаданої небезпеки.

Невідомі заявили, що кошти жінки "заряджені негативною енергією" та потребують "очищення" – так вони переконали її передати 96 тисяч євро невідомій особі.

Згодом шахраї повідомили, що гроші нібито були заблоковані на митниці, після чого змусили жінку здійснити ще низку переказів через міжнародні системи грошових переказів.

Зокрема, як зазначається, 27 723 євро були перераховані особам, які перебувають в Україні та Вірменії. Крім того, 25 травня пенсіонерка передала ще 7 тисяч євро іншій невстановленій жінці.

Загалом сума збитків перевищила 130 тисяч євро. Поліція Молдови повідомила, що встановлює всіх причетних до шахрайської схеми та з’ясовує обставини інциденту.

У березні в уряді Молдови попередили про шахраїв, які маскуються під урядовий сайт і виманюють в українців кошти за продовження тимчасового захисту.

Нещодавно грецька поліція заарештувала 17 осіб у різних регіонах країни в рамках операції, спрямованої проти ймовірної злочинної мережі, яку звинувачують у шахрайському отриманні сільськогосподарських субсидій Європейського Союзу через колишнє агентство з виплат OPEKEPE.