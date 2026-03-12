Молдова попередила про шахраїв, що намагаються дурити біженців з України
В уряді Молдови попередили про шахраїв, які маскуються під урядовий сайт і виманюють в українців кошти за продовження тимчасового захисту.
Як повідомляє Newsmaker, заяву опублікував Генеральний інспекторат з міграції, пише "Європейська правда".
Генінспекторат попередив про шахрайський сайт, названий protectietemporara.md (дослівно – "тимчасовий захист") і націлений на біженців з України.
У відомстві наголосили, що він не пов’язаний з офіційними органами Молдови, а всі пропозиції там є шахрайськими.
Як зазначено, продовження тимчасового захисту для громадян України є безкоштовною процедурою, а заявки слід подавати через платформу igm.gov.md у розділі "Тимчасовий захист".
Про шахрайський ресурс повідомили у відповідні органи та ініціювали його блокування. Українців, які встигли впійматися на обман, або з них вимагали якісь кошти для продовження статусу, закликають звертатись у поліцію.
Нагадаємо, у січні Молдова продовжила тимчасовий захист українців до 1 березня 2027 року.
Станом на осінь 2024 року працевлаштованими були 60% українців, які опинились у Молдові через війну.