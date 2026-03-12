Укр Рус Eng

Молдова попередила про шахраїв, що намагаються дурити біженців з України

Новини — Четвер, 12 березня 2026, 11:20 — Марія Ємець

В уряді Молдови попередили про шахраїв, які маскуються під урядовий сайт і виманюють в українців кошти за продовження тимчасового захисту.

Як повідомляє Newsmaker, заяву опублікував Генеральний інспекторат з міграції, пише "Європейська правда".

Генінспекторат попередив про шахрайський сайт, названий protectietemporara.md (дослівно – "тимчасовий захист") і націлений на біженців з України. 

У відомстві наголосили, що він не пов’язаний з офіційними органами Молдови, а всі пропозиції там є шахрайськими. 

Як зазначено, продовження тимчасового захисту для громадян України є безкоштовною процедурою, а заявки слід подавати через платформу igm.gov.md у розділі "Тимчасовий захист". 

Про шахрайський ресурс повідомили у відповідні органи та ініціювали його блокування. Українців, які встигли впійматися на обман, або з них вимагали якісь кошти для продовження статусу, закликають звертатись у поліцію.

Нагадаємо, у січні Молдова продовжила  тимчасовий захист українців до 1 березня 2027 року.

Станом на осінь 2024 року працевлаштованими були 60% українців, які опинились у Молдові через війну.

Молдова
