Молдова попередила про шахраїв, що намагаються дурити біженців з України

В уряді Молдови попередили про шахраїв, які маскуються під урядовий сайт і виманюють в українців кошти за продовження тимчасового захисту.

Як повідомляє Newsmaker, заяву опублікував Генеральний інспекторат з міграції, пише "Європейська правда".

Генінспекторат попередив про шахрайський сайт, названий protectietemporara.md (дослівно – "тимчасовий захист") і націлений на біженців з України.

У відомстві наголосили, що він не пов’язаний з офіційними органами Молдови, а всі пропозиції там є шахрайськими.

Як зазначено, продовження тимчасового захисту для громадян України є безкоштовною процедурою, а заявки слід подавати через платформу igm.gov.md у розділі "Тимчасовий захист".

Про шахрайський ресурс повідомили у відповідні органи та ініціювали його блокування. Українців, які встигли впійматися на обман, або з них вимагали якісь кошти для продовження статусу, закликають звертатись у поліцію.

Нагадаємо, у січні Молдова продовжила тимчасовий захист українців до 1 березня 2027 року.

Станом на осінь 2024 року працевлаштованими були 60% українців, які опинились у Молдові через війну.