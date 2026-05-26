У Греції заарештували ще 17 осіб через шахрайство з субсидіями ЄС

Грецька поліція повідомила у вівторок, що заарештувала 17 осіб у різних регіонах Греції в рамках нової операції, спрямованої проти ймовірної злочинної мережі, яку звинувачують у шахрайському отриманні сільськогосподарських субсидій Європейського Союзу через колишнє агентство з виплат OPEKEPE.

У цій операції підрозділу з боротьби з організованою злочинністю в Салоніках задіяні два центри прийому декларацій (KYD) у Салоніках та Серресі, через які спільники незаконно отримували сільськогосподарські виплати з 2019 року.

Підозрюваних членів злочинного угруповання затримали в Салоніках, Серресі, Кілкісі та Афінах.

За оцінками поліції, незаконні прибутки мережі перевищили 4,5 млн євро, а розслідування триває.

Цей рейд є другим за останні два дні: раніше в рамках кількох розслідувань OPEKEPE щодо шахрайства на Криті було заарештовано 20 осіб.

Минулого року європейські прокурори висунули звинувачення десяткам греків у фальсифікації прав власності на пасовища з метою отримання мільйонів євро субсидій ЄС, нібито за допомогою державних службовців та політиків-консерваторів.

Цей скандал викликав політичні хвилювання в Греції, що призвело до парламентських розслідувань, які не дали однозначних результатів, а також до відставок міністрів та закликів опозиційних партій до проведення дострокових виборів.

На прохання головного прокурора ЄС у квітні парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності з 13 законодавців з керівної партії "Нова демократія", щоб їх можна було допитати щодо їхньої ймовірної причетності до окремих справ.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав прокурорів ЄС швидко прийняти рішення щодо висунення звинувачень проти депутатів, оскільки він прагне запобігти політичним наслідкам розслідування до наступних парламентських виборів, які мають відбутися навесні 2027 року.

У 2025 році Європейський Союз наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.