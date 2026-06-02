В Кишиневе пенсионерка лишилась более 130 тысяч евро из-за мошенников-"ясновидящих"

В столице Молдовы Кишиневе 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошеннической схемы и передала неизвестным более 130 тысяч евро.

Об этом сообщила местная полиция, пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, неизвестные контактировали с женщиной через мессенджер WhatsApp на русском языке и представлялись "ясновидящими".

Они убеждали пенсионерку участвовать в "ритуалах защиты", чтобы обезопасить ее сына от вымышленной опасности.

Неизвестные заявили, что деньги женщины "заряжены негативной энергией" и нуждаются в "очищении" – так они убедили ее перечислить 96 тысяч евро неизвестному лицу.

Впоследствии мошенники сообщили, что деньги якобы были заблокированы на таможне, после чего заставили женщину осуществить еще ряд переводов через международные системы денежных переводов.

В частности, как отмечается, 27 723 евро были перечислены лицам, находящимся в Украине и Армении. Кроме того, 25 мая пенсионерка передала еще 7 тысяч евро другой неустановленной женщине.

В целом сумма ущерба превысила 130 тысяч евро. Полиция Молдовы сообщила, что устанавливает всех причастных к мошеннической схеме и выясняет обстоятельства инцидента.

В марте в правительстве Молдовы предупредили о мошенниках, которые маскируются под правительственный сайт и выманивают у украинцев средства за продление временной защиты.

Недавно греческая полиция арестовала 17 человек в разных регионах страны в рамках операции, направленной против предполагаемой преступной сети, которую обвиняют в мошенническом получении сельскохозяйственных субсидий Европейского Союза через бывшее агентство по выплатам OPEKEPE.