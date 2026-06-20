ЗМІ: Британія розробляє "недорогі" далекобійні ракети, які запропонує і Україні

У Британії наблизилася до етапу випробувань розробка відносно недорогих ракет далекого радіусу дії, які Лондон планує випробувати у співпраці з Україною та у подальшому надавати для потреб Сил оборони України.

Про це на основі спілкування з посадовцями оборонної сфери повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За даними від анонімних співрозмовників, у Британії розробляють відносно недорогі далекобійні ракети, що не будуть залежати від компонентів та даних зі США.

Три розроблені у Британії системи – від виробників MBDA, MGI Engineering і Rotron Aerospace – у наступні місяці пройдуть випробування на території Британії та України.

У подальшому планується, що Британія приблизно за рік почне надавати їх для потреб Сил оборони України.

Розробка почалася наприкінці 2024 року, а згодом її прискорили.

Передбачається, що нові ракети будуть менш точними та руйнівними, ніж Storm Shadow/SCALP, але коштувати вони будуть приблизно удвічі дешевше. Storm Shadow коштують приблизно 1 млн доларів кожна.

Також, на відміну від перших, у них не буде ніяких американських компонентів, відтак Британія у рішеннях про їхнє використання не буде зв’язана ніякими потенційними обмеженнями. Це було ключовим запитом британського уряду в умовах непередбачуваності, що настала з другим терміном Дональда Трампа на посаді президента США.

Нові ракети будуть недостатньо потужними, щоб пробивати бетоновані бункери, але зі своєю 225-кілограмовою боєголовкою все одно можуть завдавати значних уражень.

Це буде зброя наземного базування з радіусом дії понад 500 км. Орієнтовна вартість без боєголовки складатиме близько 400 тисяч фунтів стерлінгів (529 тисяч доларів).

На фінальному конкурсному етапі за контракт усі три виробники пообіцяли, що зможуть виробляти щонайменш 40 ракет на місяць.

Нагадаємо, 18 червня у день засідання "формату Рамштайн" Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року.

Також у цей день Україна та Німеччина підписали угоду щодо спільної розробки систем для захисту від балістичних ракет.