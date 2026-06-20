СМИ: Британия разрабатывает "недорогие" дальнобойные ракеты, которые предложит и Украине

В Британии приблизилась к этапу испытаний разработка относительно недорогих ракет дальнего радиуса действия, которые Лондон планирует испытать в сотрудничестве с Украиной и в дальнейшем предоставлять для нужд Сил обороны Украины.

Об этом на основе общения с должностными лицами из оборонной сферы сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По данным от анонимных собеседников, в Британии разрабатывают относительно недорогие дальнобойные ракеты, которые не будут зависеть от компонентов и данных из США.

Три разработанные в Британии системы – от производителей MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace – в последующие месяцы пройдут испытания на территории Британии и Украины.

В дальнейшем планируется, что Британия примерно через год начнет предоставлять их для нужд Сил обороны Украины.

Разработка началась в конце 2024 года, а впоследствии ее ускорили.

Предполагается, что новые ракеты будут менее точными и разрушительными, чем Storm Shadow/SCALP, но стоить они будут примерно вдвое дешевле. Storm Shadow стоят примерно 1 млн долларов каждая.

Также, в отличие от первых, у них не будет никаких американских компонентов, поэтому Британия в решениях об их использовании не будет связана никакими потенциальными ограничениями. Это было ключевым запросом британского правительства в условиях непредсказуемости, наступившей со вторым сроком Дональда Трампа на посту президента США.

Новые ракеты будут недостаточно мощными, чтобы пробивать бетонированные бункеры, но со своей 225-килограммовой боеголовкой все равно могут наносить значительные повреждения.

Это будет оружие наземного базирования с радиусом действия более 500 км. Ориентировочная стоимость без боеголовки составит около 400 тысяч фунтов стерлингов (529 тысяч долларов).

На финальном конкурсном этапе за контракт все три производителя пообещали, что смогут производить не менее 40 ракет в месяц.

Напомним, 18 июня в день заседания "формата Рамштайн" Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает поставки 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года.

Также в этот день Украина и Германия подписали соглашение о совместной разработке систем для защиты от баллистических ракет.