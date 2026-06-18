Британія надає Україні 150 тисяч безпілотників та понад 350 ракет і радарів ППО

Велика Британія у четвер оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року.

Про це повідомили в британському уряді, передає "Європейська правда".

Британія оголосила про пакет допомоги на 752 млн фунтів стерлінгів (867 млн євро), фінансування якого здійснюється за рахунок наданого Україні надзвичайного кредиту Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Гарантією за цим кредитом є кошти, отримані від заморожених російських активів.

Виправлено о 18:25. У початковій версії новини була вказана неправильна вартість пакета допомоги.

Пакет передбачає поставку 150 тисяч дронів до кінця року, а також передачу понад 350 ракет до протиповітряної оборони та радарів, включаючи легкі багатоцільові ракети та наземні радіолокаційні системи.

"Цей пакет безпілотників, ракет ППО та радарів допоможе захистити невинних українських громадян від шквалу безпілотників та ракет Путіна", – заявив міністр оборони Ден Джарвіс, який співголовує на засіданні формату "Рамштайн" у Брюсселі.

Оголошений пакет заходів посилить протиповітряну оборону України, покращить захист від російських невибіркових ракетних ударів і атак безпілотників, а також підтримає внутрішнє оборонне виробництво України.

"Велика Британія непохитно дотримується відданості безпеці України, і прем'єр-міністр протягом останніх тижнів доручив роботу з посилення підтримки України в усіх вимірах, від військового обладнання до енергетичної підтримки та тиску на військову машину Путіна, щоб забезпечити збереження імпульсу України на полі бою до наступної зими", – наголосили в уряді Британії.

У четвер Німеччина оголосила, що виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети для Patriot у межах PURL і програми Jumpstart.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оприлюднив плани постачання винищувачів F-16 до Збройних сил України.