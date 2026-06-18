У Міноборони розкрили деталі угоди з про спільний захист від балістики з Німеччиною

Українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем в рамках угоди, яку Україна та Німеччина підписали 18 червня у Брюсселі.

Про це повідомили в українському Міністерстві оборони, передає "Європейська правда".

Міністри оборони Михайло Федоров та Борис Пісторіус на полях засідання Контактної групи з оборони України підписали імплементаційну угоду про розвиток антибалістичних спроможностей.

Ця домовленість спрямована на розвиток промислової співпраці між українськими та німецькими компаніями у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Йдеться про розвиток європейських і українських промислових спроможностей у напрямі антибалістики, а також підтримку майбутньої розробки та виробництва сучасних ракет-перехоплювачів.

Як зазначається, угода є частиною масштабного проєкту створення суверенного європейського рішення проти балістичних ракет.

Президент Володимир Зеленський після підписання документа заявив, що сподівається побачити конкретні результати співпраці з союзниками у сфері антибалістичних спроможностей до зими.

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що під час спілкування з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

На початку червня Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.