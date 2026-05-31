Лукашенко на слова "Мадяра" про 500 цілей у Білорусі: "У нас є одна ціль"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пригрозив ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ, після слів командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді про визначення українськими військовими 500 цілей на білоруській території.

Заяву Лукашенка виклав наближений до нього Telegram-канал "Пул первого", повідомляє "Європейська правда".

Командувач Бровді ("Мадяр"), коментуючи загрози з боку Білорусі, заявив, що військові вже визначили 500 цілей на території цієї країни. Він також закликав Лукашенка "не лізти в очі". Лукашенко відреагував на цю заяву.

"Вони може і визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей – у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють", – сказав він.

У своїй заяві Лукашенко також принизив українських військових, назвавши їх "гарматним м’ясом".

"Він, бачте, 500 цілей бачить – мабуть, якщо не сліпий, то і більше побачить – але він повинен розуміти, що ми бачимо, хто стоїть на кордоні з того боку. Це ж люди, який виловили на вулицях, бідолахи-українці, і військові так званої територіальної оборони, вчорашні робітники, механізатори, колгоспники і так далі. Це що за воїни? Це ж гарматне м’ясо", – заявив самопроголошений білоруський президент.

Він також відкинув заяви президента Володимира Зеленського щодо військової загрози з боку Білорусі.

"Балаканина президента – нехай пробачить мені Володимир Олександрович, але це якась нісенітниця – і позиція військових відрізняються. Військові України жодної війни з Білоруссю не хочуть, це я знаю точно. Тому що вони розуміють, що це тисяча кілометрів додаткового фронту, кордон, і непростий кордон в Білорусі та України. Їм це треба? Ні", – сказав Лукашенко.

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови в неділю, 24 травня, застеріг білоруського диктатора Александра Лукашенка від більш глибокого втручання у війну Росії проти України.

Читайте також: Білоруська стратегія України: чому Київ діє всупереч США та до чого тут візит Тихановської