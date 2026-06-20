Зеленский: Беларусь должна показать, что она против войны

Беларуси следует предпринимать шаги, которые продемонстрируют Украине, что она действительно выступает против войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в субботу, сообщает "Европейская правда".

Президент напомнил, что вдоль украинской границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое помогает россиянам наносить удары дронами по украинской территории.

"Мы в Украине знаем о четырёх таких ретрансляторах в Беларуси – именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге – по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование", – сказал Зеленский.

Кроме того, добавил Зеленский, Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и на её войну.

"Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия – для бронетехники, для ракетных систем, – а также предприятие, поставляющее России топливо для войны, – всё это втягивает Беларусь в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события. В целом только за январь – май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизельного топлива – втрое", – отметил глава государства.

Он добавил, что это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир, в то время как должно быть наоборот.

"Мир должен приближаться, и Беларуси следует делать то, о чём говорит её фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно заканчивать. Мир нужен", – сказал Зеленский.

19 июня Зеленский заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен демонтировать ретрансляторы, которые корректируют российские атаки дронов по Украине – а если это не будет выполнено, то Украина сделает это самостоятельно.

Как сообщалось, 16 июня Лукашенко извинился перед Зеленским за свои предыдущие резкие высказывания в его адрес и заверил, что никаких военных действий со стороны Беларуси, в частности с его стороны, ожидать не следует.

В мае Лукашенко пригрозил нанести удар по одной "очень серьёзной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска.