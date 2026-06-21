Во Франции из-за жары ввели ограничения по потреблению алкоголя

В воскресенье во Франции объявлен красный уровень опасности из-за жары на территории, охватывающей более трети страны, а также запрещено употреблять алкоголь во время ежегодного фестиваля "Fête de la Musique", который состоится в этот день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Жестокая жара, начавшаяся в начале этой недели, парализовала страну, заставив отменить десятки поездов и приостановить занятия в школах.

Власти обеспокоены тем, как в воскресенье по всей стране пройдут ежегодные празднования "Fête de la Musique", когда музыканты заполняют улицы бесплатными выступлениями, а празднующие веселятся до поздней ночи.

"Очень высокие температуры закрепляются на длительное время по всей стране", – заявила служба "Meteo-France", объявив на воскресенье самый высокий уровень предупреждения о жаре для 35 департаментов Франции, или административных регионов, – это рекорд за всю историю.

Также "Meteo-France" прогнозирует, что с понедельника температура в некоторых местах может достичь 41 °C, а средний показатель по всей стране может достичь самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Также было отмечено, что продолжительность жары является "неопределенной".

Париж входит в список регионов, на которые распространяется красный уровень опасности, охватывающий большую территорию к юго-западу от столицы.

В субботу правительство сообщило, что в департаментах, где объявлен красный уровень опасности из-за жары, будет запрещено употребление алкоголя во время ежегодных уличных фестивалей.

"Префекты издадут указы о запрете употребления алкоголя в общественных местах в департаментах, где объявлен красный уровень опасности", – говорится в заявлении правительства по итогам заседания под председательством премьер-министра Себастьяна Лекорню.

"По всем мероприятиям, организованным государством и его учреждениями, дано указание не предлагать алкоголь", – сообщили в его офисе.

Правительство призвало ограничить употребление алкоголя, "чтобы сохранить ресурсы служб экстренной помощи и здравоохранения и дать возможность медицинскому персоналу сосредоточиться на оказании помощи наиболее уязвимым слоям населения".

Чтобы помочь парижанам и туристам справиться с жарой, власти оставляют парки и сады французской столицы открытыми в течение ночи.

Напомним, в пятницу в западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия из-за жары были закрыты многие начальные школы.

За май в Испании зарегистрировали рекордное для этого месяца количество смертей, которые связывают с влиянием экстремальных температур.