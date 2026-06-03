Іспанія зареєструвала рекордну для травня кількість смертей, пов’язаних зі спекою

Іспанія у травні 2026 року зафіксувала найбільшу для травня кількість смертей, які пов’язують із впливом спеки.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу 3 червня Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що за травень зареєстрували 101 смерть, яку пов’язують із впливом екстремальних температур.

Це – найбільша цифра для травня за 11 років, відколи ведеться така статистика, і більш як утричі вища за середні показники травня за останнє десятиліття.

Всього з 2015 по 2025 рік в Іспанії зафіксували 27 564 смерті, у яких вирішальним фактором могла бути екстремальна спека. Антирекордним наразі є 2022 рік, коли до пов’язаних зі спекою смертей зарахували 4789 випадків.

Нагадаємо, минулого тижня західні країни Європи потерпали від першого за цей рік періоду спеки. В Іспанії денні температури наблизилися до 40°C, у багатьох регіонах Франції, включно з Парижем – до 35°C і більше. Французькі органи охорони здоров'я пов'язують щонайменше сім смертей з екстремальними температурами.

В Іспанії травень позначився рекордними температурами морської води.