У Польщі – масштабна пожежа на заводі з виробництва аерозолів

У польському Харнові у Поморському воєводстві горить завод з виробництва аерозолів. Чорний стовп диму видно з відстані багатьох кілометрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У Харнові, що в гміні Устка, перед 13:00 на території фабрики аерозолів спалахнула пожежа. У небі з відстані кількох кілометрів видно чорний стовп диму.

На місце події направлено чотири пожежні підрозділи, інші прибувають. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі.

"Евакуйовано працівників, які перебували на території підприємства", – повідомив у пресофіцер міського начальника поліції у Слупську Амадеус Галус. Він додав, що у зв’язку з небезпекою служби евакуювали мешканців прилеглої території в радіусі 200 метрів.

"Існує загроза вибуху продукції, що виробляється на заводі, та резервуарів під тиском. На місце події залучається більшість підрозділів зі Слупського повіту", – повідомив Пйотр Басараб зі Слупської пожежної охорони в розмові з порталом GP24.

У зв’язку з пожежею в Харнові та можливістю наявності в повітрі шкідливих речовин влада громади Устка звернулася до мешканців із закликом.

"Просимо залишатися вдома та обмежити вихід на вулицю до необхідного мінімуму. Рекомендуємо закрити вікна та двері, а також вимкнути механічну вентиляцію", – заявила влада.

На Мальті на початку червня стався потужний вибух на фабриці з виробництва феєрверків, постраждали двоє людей.

Нагадаємо, у січні внаслідок пожежі на фабриці у Греції загинули 5 працівників.