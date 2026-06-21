У Польщі – масштабна пожежа на заводі з виробництва аерозолів
Новини — Неділя, 21 червня 2026, 15:12
У польському Харнові у Поморському воєводстві горить завод з виробництва аерозолів. Чорний стовп диму видно з відстані багатьох кілометрів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.
У Харнові, що в гміні Устка, перед 13:00 на території фабрики аерозолів спалахнула пожежа. У небі з відстані кількох кілометрів видно чорний стовп диму.
На місце події направлено чотири пожежні підрозділи, інші прибувають. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі.
"Евакуйовано працівників, які перебували на території підприємства", – повідомив у пресофіцер міського начальника поліції у Слупську Амадеус Галус. Він додав, що у зв’язку з небезпекою служби евакуювали мешканців прилеглої території в радіусі 200 метрів.
"Існує загроза вибуху продукції, що виробляється на заводі, та резервуарів під тиском. На місце події залучається більшість підрозділів зі Слупського повіту", – повідомив Пйотр Басараб зі Слупської пожежної охорони в розмові з порталом GP24.
У зв’язку з пожежею в Харнові та можливістю наявності в повітрі шкідливих речовин влада громади Устка звернулася до мешканців із закликом.
"Просимо залишатися вдома та обмежити вихід на вулицю до необхідного мінімуму. Рекомендуємо закрити вікна та двері, а також вимкнути механічну вентиляцію", – заявила влада.
На Мальті на початку червня стався потужний вибух на фабриці з виробництва феєрверків, постраждали двоє людей.
Нагадаємо, у січні внаслідок пожежі на фабриці у Греції загинули 5 працівників.