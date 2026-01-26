У Греції після смертельної пожежі на фабриці скликають страйк

Центр праці грецького міста Трикала вирішив провести протест у другій половині дня та 24-годинний страйк у вівторок через пожежу на фабриці, в результаті якої загинули п'ятеро робітників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У відповідному оголошенні центр праці зазначив, що неодноразові заклики до вжиття заходів з охорони праці та безпеки на робочих місцях у центральній Греції та в конкретній компанії були проігноровані, оскільки роботодавці розглядали їх як витрати, що призвело до зростання кількості загиблих і травмованих працівників. Вони також описали інцидент як "злочин роботодавця".

Працівники не повинні розглядатися як витратний матеріал, а як люди, що мають права, заявив центр праці, додавши, що основним правом є "повернутися додому живим і неушкодженим", та висловивши вимогу про повне розслідування інциденту.

Грецька генеральна конфедерація працівників (GSEE) також закликала до ретельного розслідування точних причин трагедії, висловивши жаль з приводу загибелі працівників та травмування їхніх колег.

В результаті вибуху та пожежі на фабриці печива в Трикалі в понеділок загинуло щонайменше п'ятеро працівників. Ще семеро були госпіталізовані після вибуху, що стався під час нічної зміни. В результаті пожежі завод був повністю знищений.

Нагадаємо, у новорічну ніч сталася трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.