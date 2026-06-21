В Польше – масштабный пожар на заводе по производству аэрозолей
В польском Харнове в Поморском воеводстве горит завод по производству аэрозолей. Чёрный столб дыма виден на расстоянии многих километров.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.
В Харнове, что в гмине Устка, перед 13:00 на территории фабрики аэрозолей вспыхнул пожар. В небе на расстоянии нескольких километров виден черный столб дыма.
На место происшествия направлены четыре пожарных подразделения, остальные прибывают. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.
"Эвакуированы работники, находившиеся на территории предприятия", – сообщил пресс-офицер городского начальника полиции в Слупске Амадеус Галус. Он добавил, что в связи с опасностью службы эвакуировали жителей прилегающей территории в радиусе 200 метров.
"Существует угроза взрыва продукции, производимой на заводе, и резервуаров под давлением. На место происшествия привлекается большинство подразделений из Слупского повета", – сообщил Пётр Басараб из Слупской пожарной охраны в беседе с порталом GP24.
В связи с пожаром в Харнове и возможным наличием в воздухе вредных веществ власти общины Устка обратились к жителям с призывом.
"Просим оставаться дома и ограничить выход на улицу до необходимого минимума. Рекомендуем закрыть окна и двери, а также выключить механическую вентиляцию", – заявили власти.
На Мальте в начале июня произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков, пострадали два человека.
Напомним, в январе в результате пожара на фабрике в Греции погибли 5 работников.