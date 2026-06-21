В Польше – масштабный пожар на заводе по производству аэрозолей

В польском Харнове в Поморском воеводстве горит завод по производству аэрозолей. Чёрный столб дыма виден на расстоянии многих километров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В Харнове, что в гмине Устка, перед 13:00 на территории фабрики аэрозолей вспыхнул пожар. В небе на расстоянии нескольких километров виден черный столб дыма.

На место происшествия направлены четыре пожарных подразделения, остальные прибывают. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

"Эвакуированы работники, находившиеся на территории предприятия", – сообщил пресс-офицер городского начальника полиции в Слупске Амадеус Галус. Он добавил, что в связи с опасностью службы эвакуировали жителей прилегающей территории в радиусе 200 метров.

"Существует угроза взрыва продукции, производимой на заводе, и резервуаров под давлением. На место происшествия привлекается большинство подразделений из Слупского повета", – сообщил Пётр Басараб из Слупской пожарной охраны в беседе с порталом GP24.

В связи с пожаром в Харнове и возможным наличием в воздухе вредных веществ власти общины Устка обратились к жителям с призывом.

"Просим оставаться дома и ограничить выход на улицу до необходимого минимума. Рекомендуем закрыть окна и двери, а также выключить механическую вентиляцию", – заявили власти.

На Мальте в начале июня произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков, пострадали два человека.

Напомним, в январе в результате пожара на фабрике в Греции погибли 5 работников.