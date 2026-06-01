На Мальті стався вибух на фабриці феєрверків, є постраждалі

Новини — Понеділок, 1 червня 2026, 14:33 — Марія Ємець

На Мальті вранці у понеділок стався потужний вибух на фабриці з виробництва феєрверків, постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє Times of Malta, пише "Європейська правда". 

Вибух стався близько 6:30 1 червня в районі затоки Саліна на підприємстві з виробництва феєрверків Lourdes Fireworks Factory, дим від пожежі було видно з багатьох частин острова. 

 

Вибухова хвиля вибила вікна й двері у будівлях на значній відстані довкола фабрики. Від уламків постраждали двоє фермерів, що працювали неподалік у полі. Загинула неуточнена кількість свійських тварин.

 

З довколишніх ферм надходять повідомлення про значні матеріальні збитки, що включає пошкодження господарських будівель, загибель тварин та стресовий стан вцілілих, яких налякали вибухи. 

Нагадаємо, у січні внаслідок пожежі на фабриці у Греції загинули 5 працівників.

Наприкінці травня внаслідок вибуху на угорському нафтопереробному заводі MOL загинула людина. 

