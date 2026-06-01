На Мальті стався вибух на фабриці феєрверків, є постраждалі

На Мальті вранці у понеділок стався потужний вибух на фабриці з виробництва феєрверків, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Times of Malta, пише "Європейська правда".

Вибух стався близько 6:30 1 червня в районі затоки Саліна на підприємстві з виробництва феєрверків Lourdes Fireworks Factory, дим від пожежі було видно з багатьох частин острова.

A fireworks factory has exploded in the limits of Magħtab earlier this morning. The explosion was so strong that it was felt even in Gozo and other locations such as Ħaż Żebbuġ. Sources confirmed that the factory belongs to the Lourdes Band Club of San Ġwann and fortunately there…

Вибухова хвиля вибила вікна й двері у будівлях на значній відстані довкола фабрики. Від уламків постраждали двоє фермерів, що працювали неподалік у полі. Загинула неуточнена кількість свійських тварин.

З довколишніх ферм надходять повідомлення про значні матеріальні збитки, що включає пошкодження господарських будівель, загибель тварин та стресовий стан вцілілих, яких налякали вибухи.

Нагадаємо, у січні внаслідок пожежі на фабриці у Греції загинули 5 працівників.

Наприкінці травня внаслідок вибуху на угорському нафтопереробному заводі MOL загинула людина.