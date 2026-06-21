Німеччина прискорює депортації до Афганістану

У консультації з радикальним ісламістським режимом "Талібану" в Кабулі німецький уряд прискорює депортацію афганських злочинців на батьківщину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"У майбутньому буде можливо здійснювати три чартерні рейси на місяць", – повідомила речниця Федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні.

"Крім того, індивідуальні повернення регулярними рейсами можливі в будь-який час", – додала вона.

Речниця зазначила, що відповідні переговори між Федеральним міністерством внутрішніх справ Німеччини та де-факто урядом Афганістану відбулися "на технічному рівні". Термін "на технічному рівні" використовується тому, що німецький уряд не визнає правлячий режим "Талібану" легітимним урядом Афганістану.

Згідно з інформацією, отриманою газетою Bild am Sonntag, щонайменше 100 афганських злочинців, які очікують на депортацію, наразі перебувають у звичайному арешті або у в’язниці для депортованих у Німеччині. "Кожен, хто зловживає нашим захистом і скоює тут тяжкі злочини, повинен шукати своє майбутнє у рідній країні", – заявив газеті міністр внутрішніх справ Александр Добріндт.

"Наше суспільство має законний інтерес у тому, щоб злочинці покинули нашу країну", – сказав він.

Зовсім недавно Німеччина депортувала 32 афганців до їхньої країни походження чартерним рейсом. Серед них були чоловіки, засуджені за такі злочини, як зґвалтування, вбивство, сексуальне насильство над дітьми, наркоторгівля та вимагання.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами у 2025 році.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.