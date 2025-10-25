У Німеччині за 2025 рік зросла кількість депортацій шукачів притулку

У Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Німецький уряд заявив, що з січня по вересень було депортовано 17 651 особу, а в той самий період минулого року ця цифра становила 14 706.

Більшість з них були депортовані до Туреччини – 1614, а також Грузії – 1379. Як зазначається, майже кожен п'ятий (3095) був дитиною або підлітком.

Експертка з питань внутрішньої політики Клара Бюнгер різко розкритикувала таку ситуацію.

"Коли йдеться про збільшення кількості депортацій, у влади залишилося небагато табу. Масові депортації до такої країни, як Туреччина, яка пригнічує лівих, курдів та членів опозиції? Судячи з усього, за нинішніх політичних обставин у Німеччині це не є проблемою", – заявила вона.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

На початку жовтня нижня палата федерального парламенту Німеччини скасувала можливість прискореної натуралізації іноземців.

"Німецький паспорт повинен бути доступним як визнання успішної інтеграції, а не як стимул для нелегальної міграції", – сказав міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт під час заключних дебатів у Бундестазі.