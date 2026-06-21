Германия ускоряет депортации в Афганистан

По согласованию с радикальным исламистским режимом "Талибана" в Кабуле немецкое правительство ускоряет депортацию афганских преступников на родину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"В будущем будет возможно осуществлять три чартерных рейса в месяц", – сообщила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел в Берлине.

"Кроме того, индивидуальные возвращения регулярными рейсами возможны в любое время", – добавила она.

Пресс-секретарь отметила, что соответствующие переговоры между Федеральным министерством внутренних дел Германии и де-факто правительством Афганистана состоялись "на техническом уровне". Термин "на техническом уровне" используется потому, что немецкое правительство не признает правящий режим "Талибана" легитимным правительством Афганистана.

Согласно информации, полученной газетой Bild am Sonntag, по меньшей мере 100 афганских преступников, ожидающих депортации, в настоящее время находятся в обычном аресте или в тюрьме для депортируемых в Германии. "Каждый, кто злоупотребляет нашей защитой и совершает здесь тяжкие преступления, должен искать своё будущее в родной стране", – заявил газете министр внутренних дел Александр Добриндт.

"Наше общество имеет законный интерес в том, чтобы преступники покинули нашу страну", – сказал он.

Совсем недавно Германия депортировала 32 афганца в их страну происхождения чартерным рейсом. Среди них были мужчины, осужденные за такие преступления, как изнасилование, убийство, сексуальное насилие над детьми, наркоторговля и вымогательство.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло в 2025 году.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами в 2025 году.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядилсяусилить пограничные проверки и отправлять обратно на границу просителей убежища, если те уже подали заявления на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.