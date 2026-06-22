Глава МЗС Литви може не зберегти посаду в новому складі уряду

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс може втратити свою посаду в оновленому складі уряду.

Про це, як пише "Європейська правда". повідомляє LRT.

Хоча сам Будріс нещодавно заявляв, що не розмовляв з Міндаугасом Сінкявічюсом, який має стати прем'єром, про своє майбутнє в уряді, саме про його долю говорять чи не найбільше.

Сінкявічюс зазначив, що Будріс, можливо, залишиться на посаді, але він також розглядатиме інших – нинішніх – радників на посаду міністра закордонних справ замість колишнього радника президента. Одним із них є Дейвідас Матульоніс.

"У моїй голові, здається, є таке прізвище, але є й інші кандидати: Аста Скайсгіріте, заступники міністрів, які зараз працюють у команді, та Будріс", – заявив голова литовських соціал-демократів.

Сінкявічюс зазначив, що важливо, аби міністр – хто б ним не був – реалізував програму. А програма передбачає відносини з Китаєм.

Раніше Будріс вважався людиною президента, але литовський лідер почав висувати умови міністру. Гітанас Науседа стверджує, що те, чи зможе Будріс залишитися на посаді, залежить від того, чи вдасться нормалізувати відносини з Китаєм до Нового року.

"Нам потрібно представити певні результати. Якщо вони будуть задовільними, все буде гаразд, і я сподіваюся, що пан Будріс зможе залишитися на посаді. Якщо ні, то ми розглянемо це питання по-іншому", – зазначив президент.

Проте результат може залежати не від самого Будріса.

"Важко продемонструвати такий результат, адже ініціатива не в наших руках – вона належить Китаю", – зазначає Ремігіюс Мотузас, голова Комітету з питань закордонних справ Сейму.

До того ж, хоча Будріс цього й не підтверджує, він є одним із можливих кандидатів у президенти, про яких зараз говорять у суспільстві, що може не сподобатися соціал-демократам.

Минулого тижня литовський євродепутат Віргініюс Сінкявічюс заявив, що розглянув би можливість стати міністром закордонних справ Литви.

18 червня Литовська соціал-демократична партія, Союз демократів "В ім’я Литви" та Союз селян і зелених Литви підписали нову коаліційну угоду після того, як з попередньої коаліції виключили ультраправу та українофобну "Зорю Німану".

Читайте більше у статті: Литва очищує владу: як з уряду вигнали українофобів та чого тепер чекати Україні