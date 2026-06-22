Глава МИД Литвы может не сохранить должность в новом составе правительства

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может потерять свою должность в обновленном составе правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Хотя сам Будрис недавно заявлял, что не разговаривал с Миндаугасом Синкявичюсом, который должен стать премьером, о своем будущем в правительстве, именно о его судьбе говорят больше всего.

Синкявичюс отметил, что Будрис, возможно, останется в должности, но он также будет рассматривать других – нынешних – советников на должность министра иностранных дел вместо бывшего советника президента. Одним из них является Дейвидас Матульонис.

"В моей голове, кажется, есть такая фамилия, но есть и другие кандидаты: Аста Скайсгирите, заместители министров, которые сейчас работают в команде, и Будрис", – заявил глава литовских социал-демократов.

Синкявичюс отметил, что важно, чтобы министр – кто бы им ни был – реализовал программу. А программа предусматривает отношения с Китаем.

Раньше Будрис считался человеком президента, но литовский лидер начал выдвигать министру свои условия. Гитанас Науседа утверждает, что то, сможет ли Будрис остаться на посту, зависит от того, удастся ли нормализовать отношения с Китаем до Нового года.

"Нам нужно представить определенные результаты. Если они будут удовлетворительными, все будет хорошо, и я надеюсь, что господин Будрис сможет остаться в должности. Если нет, то мы рассмотрим этот вопрос по-другому", – отметил президент.

Однако результат может зависеть не от самого Будриса.

"Трудно продемонстрировать такой результат, ведь инициатива не в наших руках – она принадлежит Китаю", – отмечает Ремигиюс Мотузас, председатель Комитета по иностранным делам Сейма.

К тому же, хотя Будрис этого и не подтверждает, он является одним из возможных кандидатов в президенты, о которых сейчас говорят в обществе, что может не понравиться социал-демократам.

На прошлой неделе литовский евродепутат Виргиниюс Синкявичюс заявил, что рассмотрел бы возможность стать министром иностранных дел Литвы.

18 июня Литовская социал-демократическая партия, Союз демократов "Во имя Литвы" и Союз крестьян и зеленых Литвы подписали новое коалиционное соглашение после того, как из предыдущей коалиции исключили ультраправую и украинофобную "Зарю Немана".

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