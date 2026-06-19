Євродепутат від Литви заявив про бажання стати главою МЗС в новому уряді

Литовський євродепутат Віргініюс Сінкявічюс заявив, що розглянув би можливість повернення до Литви лише за умови призначення на посаду міністра закордонних справ.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Політик розповів, що пропозиція того, щоб новим главою МЗС Литви став він, лунала, "і вона виглядала досить серйозно, такі роздуми справді були".

На запитання, чи погодився б він обійняти посаду міністра, Сінкявічюс відповів, що розглянув би таку можливість.

"Я б подумав, оскільки це залежало б від багатьох факторів. Ми завжди виступали за ширше оновлення уряду", – сказав Сінкявічюс.

У четвер Сінкявічюс закликав не зволікати з рішенням про зміну міністра закордонних справ, якщо такий план дійсно існує.

За його словами, міністра слід змінити якомога раніше, щоб він міг належним чином підготуватися до головування Литви в Раді Європейського Союзу в першій половині наступного року.

Претендент на посаду прем’єр-міністра Міндаугас Сінкявічюс поки що не розкриває, чи запропонує він замінити нинішнього міністра закордонних справ Кястутіса Будріса в новому уряді.

Наразі Сінкявічюс є членом Європейського парламенту, його мандат закінчується у 2029 році.

Нагадаємо, у четвер Литовська соціал-демократична партія, Союз демократів "В ім’я Литви" та Союз селян і зелених Литви у четвер підписали нову коаліційну угоду після того, як з попередньої коаліції виключили ультраправу та українофобну "Зорю Німану".

Голова Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс вирішив взяти на себе відповідальність і очолити уряд.

Попередній уряд на чолі з прем’єркою Інгою Ругінене наступного тижня офіційно оголосить про відставку.

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