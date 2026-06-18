Ключові партії Литви підписали коаліційну угоду без ультраправих

Литовська соціал-демократична партія, Союз демократів "В ім’я Литви" та "Союз селян і зелених Литви" у четвер підписали нову коаліційну угоду після того, як з попередньої коаліції виключили ультраправу та українофобну "Зорю Німану".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Оновлена коаліція матиме 75 мандатів в 141-місному Сеймі, а уряд планує очолити лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс.

Союз демократів "В ім’я Литви", який був запрошений до коаліції, отримає у новому кабінеті міністерства сільського господарства, енергетики та охорони здоров'я. "Союз селян та зелених" і зберігає контроль над міністерствами економіки, інновацій та юстиції. Решту портфелів отримають соціал-демократи, в тому числі важливі для України Міноборони та МЗС.

Імена тих, хто обійме міністерські посади, ще не розголошуються. За словами Сінкявічюса, ясність щодо міністрів очікується після 24 червня.

Для Литви вже третя урядова коаліція за півтора року. Попередній уряд, який наступного тижня офіційно оголосить про відставку, зазнав краху після рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

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