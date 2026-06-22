У посольстві Росії розповіли Навроцькому, що на Волині вбивали "радянських людей"

Посольство РФ у Польщі вирішило повчити польського президента історії і вказало, що жертвами Волинської трагедії були переважно поляки, але вони були радянськими громадянами.

На "зауваження" російського посольства звернув увагу портал Polsat News, передає "Європейська правда".

У повідомленні, опублікованому в соціальних мережах, російське посольство повідомило про рішення польського президента відібрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського. У тексті посилалися на аргументи, висунуті Каролем Навроцьким, з огляду на історичний контекст, пов’язаний зі злочинами ОУН-УПА.

Водночас було зазначено, що хоча жертвами українських націоналістів були насамперед люди польської національності, у зв’язку з захопленням частини польських земель радянськими військами після початку Другої світової війни, вбиті на Волині "технічно" були громадянами Радянського Союзу.

"Жертвами українських націоналістів з УПА під час Волинської різанини в 1943–1944 роках були переважно поляки (етнічні. – Ред.). Але з 1 листопада 1939 року вони були радянськими громадянами. Після поразки Польщі внаслідок агресії нацистської Німеччини у вересні 1939 року Західна Україна стала частиною СРСР, разом із її повторним об’єднанням з Українською РСР", – стверджує посольство.

Цей допис поширила, зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди" Зеленський має поїхати до Гданська попри кризу. Це потрібно Україні, і ось чому