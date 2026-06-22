В посольстве России сообщили Навроцкому, что на Волыни убивали "советских людей"

Посольство РФ в Польше решило преподать польскому президенту урок истории и указало, что жертвами Волынской трагедии были преимущественно поляки, но они были советскими гражданами.

На "замечание" российского посольства обратил внимание портал Polsat News, передает "Европейская правда".

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, российское посольство сообщило о решении польского президента лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В тексте ссылались на аргументы, выдвинутые Каролем Навроцким, с учетом исторического контекста, связанного с преступлениями ОУН-УПА.

В то же время было отмечено, что хотя жертвами украинских националистов были прежде всего лица польской национальности, в связи с захватом части польских земель советскими войсками после начала Второй мировой войны убитые на Волыни "технически" были гражданами Советского Союза.

"Жертвами украинских националистов из УПА во время Волынской резни в 1943–1944 годах были преимущественно поляки (этнические. – Ред.). Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После поражения Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина стала частью СССР, вместе с её повторным объединением с Украинской ССР", – утверждает посольство.

Этот пост распространила, в частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также возник вопрос, поедет ли Зеленский на Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды" Зеленский должен поехать в Гданьск, несмотря на кризис. Это нужно Украине, и вот почему