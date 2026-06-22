У Чехії оголосили страйк працівники суспільних ЗМІ

Співробітники Чеської телебачення (ČT) та Чеського радіо (ČRo) у понеділок розпочали 24-годинний попереджувальний страйк, протестуючи проти запланованої чеським урядом реформи системи фінансування суспільних ЗМІ.

Про це повідомляє České noviny, інформує "Європейська правда".

Глядачі та слухачі могли спостерігати за страйком протягом усього дня на всіх каналах, за винятком дитячих каналів Déčko та Radio Junior.

Громадська ініціатива співробітників Veřejnoprávně, яка оголосила страйк, не виключає подальших протестів.

На каналах ČT, а також на вебсайтах радіо та телебачення з опівночі з’явилася пояснювальна текстова доріжка та QR-код із посиланням на детальну інформацію про страйк, до якого долучилися сотні співробітників та партнерів телебачення й радіо.

Новини на каналі ČT24, а також деякі інші програми, зокрема спортивні та публіцистичні, з опівночі починаються з хвилиною затримки; до цього часу на чорному екрані відображається годинник, що відраховує хвилину, та пояснювальний текст.

У "Чеському радіо" тричі на день ефіри всіх станцій об’єднувалися з пояснювальним повідомленням та хвилиною мовчання на підтримку суспільних ЗМІ; інформація про страйк лунала також в інших неновинних програмах на окремих станціях протягом дня.

Страйкуючі співробітники обох ЗМІ сьогодні прийшли на роботу в чорному одязі, перед будівлями радіо та телебачення відбулися акції та протестні мітинги.

Незадовго до полудня живий ланцюг учасників акції оточив будівлю Чеського радіо.

Речниця Чеського радіо Лідія Ерлебахова повідомила журналістам, що до страйку на радіо офіційно приєдналося понад 1000 працівників. Інші підтримують страйк, але через зобов’язання виконувати функції суспільного мовлення перебувають на роботі.

Пропозиція, внесена міністром культури, передбачає скорочення у 2027 році фінансування для ЗМІ, які фінансуються з бюджету, на 1,4 млрд крон.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

21 червня в Празі тисячі людей вийшли на марш, щоб висловити протест проти запланованої чеським урядом реформи.