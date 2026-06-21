У Празі протестують проти змін у фінансуванні суспільних ЗМІ, запропонованих урядом

У неділю в Празі тисячі людей вийшли на марш, щоб висловити протест проти запланованої чеським урядом реформи системи фінансування суспільних ЗМІ, яка діє вже кілька десятиліть.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Критики стверджують, що ця реформа скорочує фінансування та відкриває шлях для політичного втручання.

Акція протесту відбулася за день до того, як працівники суспільних мовників "Чеське телебачення" та "Чеське радіо" планують розпочати страйк на знак протесту проти змін у фінансуванні, що вплинуть на програмування, але не призведуть до припинення мовлення.

Уряд, очолюваний популістською партією ANO прем’єр-міністра Андрея Бабіша та до складу якого входять праві й ультраправі партії, минулого тижня ухвалив рішення скасувати ліцензійні збори, які є основним джерелом фінансування суспільних теле– та радіостанцій.

Уряд стверджує, що більшість громадян не бажає сплачувати збори, які стягуються з домогосподарств та підприємств, і заявляє, що замість цього фінансуватиме суспільні мовники з державного бюджету. Критики вважають, що це стане ударом по їхній незалежності.

"ЗМІ не належать політиці", – заявив Мікулаш Мінар із групи "Мільйон миттєвостей" (Milion Chvilek), яка організувала протест, звертаючись до натовпу на початку маршу.

Маршрут протесту було скорочено через спеку, що охопила Прагу та інші регіони Європи. За оцінками інформаційного агентства CTK, у акції взяли участь тисячі людей, які пройшли маршем через міські квартали до будівлі Чеського телебачення, несучи транспаранти з написом "Руки геть від суспільних ЗМІ".

Зміни, запропоновані урядом, повернуть фінансування до рівня 2008–2024 років, до того як у 2025 році відбулося рідкісне підвищення збору, ініційоване попереднім урядом. Це означатиме скорочення фінансування на 15%.

Генеральний директор Чеського телебачення заявив цього тижня, що це може призвести до вимушених звільнень приблизно 300–500 із 2 900 співробітників телеканалу.

Уряд часто критикував як суспільні, так і приватні незалежні ЗМІ, які коаліційні партії вважають упередженими, але заявляє, що ці зміни не становлять загрози для незалежності Чеського телебачення та Чеського радіо.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

Сейм Литви раніше ухвалив зміни до закону про суспільного мовника, суперечка щодо яких триває з кінця 2025 року і також спричинила масштабні акції протесту.