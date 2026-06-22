В Чехии объявили забастовку работники общественных СМИ

Сотрудники Чешского телевидения (ČT) и Чешского радио (ČRo) в понедельник начали 24-часовую предупредительную забастовку, протестуя против запланированной чешским правительством реформы системы финансирования общественных СМИ.

Об этом сообщает České noviny, информирует "Европейская правда".

Зрители и слушатели могли наблюдать за забастовкой в течение всего дня на всех каналах, за исключением детских каналов Déčko и Radio Junior.

Общественная инициатива сотрудников Veřejnoprávně, которая объявила забастовку, не исключает дальнейших протестов.

На каналах ČT, а также на веб-сайтах радио и телевидения с полуночи появилась пояснительная текстовая дорожка и QR-код со ссылкой на подробную информацию о забастовке, к которой присоединились сотни сотрудников и партнеров телевидения и радио.

Новости на канале ČT24, а также некоторые другие программы, в том числе спортивные и публицистические, с полуночи начинаются с минутой задержки; до этого времени на черном экране отображаются часы, отсчитывающие минуту, и пояснительный текст.

На "Чешском радио" трижды в день эфиры всех станций объединялись с пояснительным сообщением и минутой молчания в поддержку общественных СМИ; информация о забастовке звучала также в других неновостных программах на отдельных станциях в течение дня.

Бастующие сотрудники обоих СМИ сегодня пришли на работу в черной одежде, перед зданиями радио и телевидения прошли акции и протестные митинги.

Незадолго до полудня живая цепь участников акции окружила здание Чешского радио.

Пресс-секретарь Чешского радио Лидия Эрлебахова сообщила журналистам, что к забастовке на радио официально присоединилось более 1000 работников. Другие поддерживают забастовку, но из-за обязательства выполнять функции общественного вещания находятся на работе.

Предложение, внесенное министром культуры, предусматривает сокращение в 2027 году финансирования для СМИ, которые финансируются из бюджета, на 1,4 млрд крон.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

21 июня в Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы.