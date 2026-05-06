Укр Рус Eng

У Чехії – протест через проєкт, який вважають загрозою для суспільних медіа

Фото
Новини — Середа, 6 травня 2026, 08:43 — Уляна Кричковська

У вівторок, 5 травня, тисячі чехів вийшли на Староміську площу в Празі, щоб висловити свою підтримку суспільним ЗМІ та висловити протест проти запланованих урядом змін у фінансуванні суспільних мовників.

Про це повідомляє České noviny, пише "Європейська правда".

Мітинг "Руки геть від ЗМІ" розпочався о 17:30, коли голова асоціації "Мільйон моментів за демократію" Мікулаш Мінарж та представниця організації Мар’яна Новотна Нахтігаллова закликали відкликати законопроєкт "про націоналізацію суспільних ЗМІ" й вимагали припинити спроби політичного впливу на Чеське телебачення та радіо.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Після промов учасники вирушили ходою до будівлі Чеського радіо на Виноградській вулиці. 

Прихильники суспільних ЗМІ під час демонстрації несли гасла: "Вільні ЗМІ", "Незалежність має ціну", "Невільні ЗМІ = невільна країна". 

Фото: Reuters
Фото: Reuters

22 квітня у Чехії об’єднання співробітників Чеського радіо оголосило страйк у зв’язку з пропозиціями змін до закону про суспільні медіа. 

Пропозиція, внесена міністром культури, передбачає скорочення у 2027 році фінансування для ЗМІ, які фінансуються з бюджету, на 1,4 млрд крон. 

У Литві вже кілька місяців триває суперечка щодо планів реформування суспільного мовника LRT, вона також супроводжується багатотисячними протестами.  

Керівна коаліція Литви поки не відмовляється від своїх планів, попри спротив.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Протести
Реклама: