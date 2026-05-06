У Чехії – протест через проєкт, який вважають загрозою для суспільних медіа

У вівторок, 5 травня, тисячі чехів вийшли на Староміську площу в Празі, щоб висловити свою підтримку суспільним ЗМІ та висловити протест проти запланованих урядом змін у фінансуванні суспільних мовників.

Про це повідомляє České noviny, пише "Європейська правда".

Мітинг "Руки геть від ЗМІ" розпочався о 17:30, коли голова асоціації "Мільйон моментів за демократію" Мікулаш Мінарж та представниця організації Мар’яна Новотна Нахтігаллова закликали відкликати законопроєкт "про націоналізацію суспільних ЗМІ" й вимагали припинити спроби політичного впливу на Чеське телебачення та радіо.

Після промов учасники вирушили ходою до будівлі Чеського радіо на Виноградській вулиці.

Прихильники суспільних ЗМІ під час демонстрації несли гасла: "Вільні ЗМІ", "Незалежність має ціну", "Невільні ЗМІ = невільна країна".

22 квітня у Чехії об’єднання співробітників Чеського радіо оголосило страйк у зв’язку з пропозиціями змін до закону про суспільні медіа.

Пропозиція, внесена міністром культури, передбачає скорочення у 2027 році фінансування для ЗМІ, які фінансуються з бюджету, на 1,4 млрд крон.

У Литві вже кілька місяців триває суперечка щодо планів реформування суспільного мовника LRT, вона також супроводжується багатотисячними протестами.

Керівна коаліція Литви поки не відмовляється від своїх планів, попри спротив.