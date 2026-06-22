Експосол у США Чалий пояснив, чому не повертатиме вручений Польщею орден

Надзвичайний і повноважний посол України, ексзаступник глави Адміністрації президента України (2014-2015) Валерій Чалий заявив, що не відмовлятиметься від Кавалерського хреста ордена Заслуг Республіки Польща.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на початку програми "Геополітичні діалоги", його цитує "Укрінформ".

Він назвав правильним рішення президента Володимира Зеленського повернути Польщі орден Білого Орла, якого його вирішив позбавити президент Кароль Навроцький.

Дипломат також підтримав позицію трьох колишніх президентів України щодо відмови від аналогічних нагород.

Водночас Чалий вказав, що вважає контрпродуктивним подальше продовження кампанії повернення польських нагород.

"Я вважаю, що подальше продовження такого роду "флешмобу" буде шкодити нашим цілям. А наші цілі – не роздмухувати очевидний конфлікт... Я абсолютно свідомо, розуміючи, що будуть різні оцінки, і не закликаючи ні до чого, бо це особистий вибір... вважаю, що на цьому етапі цілі досягнуті, і треба це зупинити", – сказав дипломат.

Тому, додав Чалий, він не віддаватиме Кавалерський хрест ордена Заслуг Республіки Польща, який отримав "саме за налагодження стосунків (між Україною та Польщею) у непрості часи, саме за те, що знімали протиріччя".

"Я абсолютно солідарний з неприйнятністю позиції, що нам мають диктувати умови, але я проти якихось подальших дзеркальних відповідей і роздмухування цього конфлікту, тому що ворог у нас один – Росія", – резюмував експосол України у США.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

У канцелярії президента Польщі пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі лишається у таких постатей, як Беніто Муссоліні, Єкатерина II та "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою і порівняли найменування на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

Детальніше читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.