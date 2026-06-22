Экс-посол в США Чалый объяснил, почему не будет возвращать врученный Польшей орден

Чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-заместитель главы Администрации президента Украины (2014-2015) Валерий Чалый заявил, что не будет отказываться от Кавалерского креста ордена Заслуг Республики Польша.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в начале программы "Геополитические диалоги", его цитирует "Укринформ".

Он назвал правильным решение президента Владимира Зеленского вернуть Польше орден Белого Орла, которого его решил лишить президент Кароль Навроцкий.

Дипломат также поддержал позицию трех бывших президентов Украины по поводу отказа от аналогичных наград.

В то же время Чалый указал, что считает контрпродуктивным дальнейшее продолжение кампании возвращения польских наград.

"Я считаю, что дальнейшее продолжение такого рода "флешмоба" будет вредить нашим целям. А наши цели – не раздувать очевидный конфликт... Я абсолютно сознательно, понимая, что будут разные оценки, и не призывая ни к чему, потому что это личный выбор... считаю, что на этом этапе цели достигнуты, и надо это остановить", – сказал дипломат.

Поэтому, добавил Чалый, он не будет отдавать Кавалерский крест ордена Заслуг Республики Польша, который получил "именно за налаживание отношений (между Украиной и Польшей) в непростые времена, именно за то, что снимали противоречия".

"Я абсолютно солидарен с неприемлемостью позиции, что нам должны диктовать условия, но я против каких-то дальнейших зеркальных ответов и раздувания этого конфликта, потому что враг у нас один – Россия", – резюмировал экс-посол.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

В канцелярии президента Польши объяснили, почему отобранная у Зеленского награда до сих пор остается у таких фигур, как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали возвращение ордена по почте дополнительным оскорблением и сравнили наименование в честь УПА с тем, если бы в Германии какое-то подразделение назвали в честь "героев СС".

Подробнее читайте в статье Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше.