Бельгія видала візи представникам "Талібану", які летять на переговори з ЄС

Бельгія видала п’ять віз делегації радикального ісламістського режиму "Талібану", яка має відвідати Брюссель для переговорів з представниками ЄС щодо міграційних питань.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Очікується, що делегація "Талібану" прибуде в Брюссель у вівторок. Їхні візи мають обмежену дію і є чинними лише одну добу та лише на території Бельгії.

"П’ять віз делегації Талібану було видано цього понеділка пізно вдень після того, як аналіз безпеки, проведений Службою державної безпеки та нашою службою військової розвідки, показав, що вони не мають інформації, яка б дозволяла зробити висновок, що відповідні особи становлять загрозу на території Бельгії", – повідомив Euractiv речник міністра закордонних справ Бельгії.

Цей візит знаменує собою важливий крок у політично делікатних зусиллях європейських урядів щодо встановлення контактів на технічному рівні з режимом "Талібану" в Афганістані з питань міграції та повернення.

Очікується, що переговори стосуватимуться можливої ​​депортації з ЄС громадян Афганістану, засуджених за злочини та визнаних такими, що становлять загрозу безпеці, а також тих, які не мають права на проживання в Євросоюзі.

Варто зазначити, ЄС офіційно не визнає владу "Талібану", яка повернулася у 2021 році, запровадивши своє суворе тлумачення ісламського права.

12 травня, Європейська комісія вперше підтвердила плани проведення переговорів у Брюсселі з представниками радикально-ісламістського уряду "Талібану".

В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".