ЄС прийме на переговори представників "Талібану"

Європейська комісія вперше підтвердила плани проведення переговорів у Брюсселі з представниками радикально-ісламістського уряду "Талібану".

Про це повідомив Euractiv речник Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Мова йде про "політично чутливу зустріч", яка присвячена питанням депортації.

За словами речника Єврокомісії, DG HOME, міграційний департамент виконавчого органу ЄС, співпрацює зі шведським міністерством юстиції щодо "потенційної технічної зустрічі з подальших питань" з представниками радикально-ісламістського уряду "Талібану".

Як зазначається, ця заява також є першим офіційним підтвердженням з боку Брюсселя щодо ролі Швеції в організації можливого візиту талібів до кварталу ЄС.

Наприкінці квітня ЗМІ писали, що ЄС готує візит представників "Талібану" для обговорення депортації осіб, які не мають права на проживання в блоці, до Афганістану.

А єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер закликав до суворіших правил депортації: поточного збільшення кількості повернень мігрантів йому недостатньо.