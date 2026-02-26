Німеччина вперше у співпраці з "Талібаном" депортує афганців

Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном" після повернення бойового угруповання до влади у 2021 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило в четвер, що чартерний рейс вилетів з Лейпцига до Кабула, перевозячи 20 засуджених афганців.

Хоча Німеччина вже депортувала громадян Афганістану в останні роки, такі депортаційні рейси раніше здійснювалися за посередництва Катару.

Це перший такий рейс, який базується на угоді з талібами і координується з ними.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що угода "створює надійну основу для прямих і постійних депортацій до Афганістану".

Контакти з бойовиками є дуже суперечливими, оскільки уряд Німеччини не підтримує дипломатичних відносин з Афганістаном під владою талібів.

Тема депортації людей до Афганістану також є суперечливою, оскільки правозахисні групи та деякі політики сперечаються щодо правомірності депортацій до країн, де тривають заворушення.

В середині серпня правозахисні організації подали скаргу на міністрів закордонних та внутрішніх справ Німеччини, звинувативши їх у тому, що вони не захистили афганських громадян у Пакистані, які вже отримали дозвіл на в’їзд до Німеччини, від депортації до контрольованого талібами Афганістану.

Нагадаємо, у грудні Німеччина здійснила депортацію до Сирії засудженого сирійського громадянина – вперше від початку громадянської війни в країні у 2011 році.