Бельгия выдала визы представителям "Талибана", летящим на переговоры с ЕС

Бельгия выдала пять виз делегации радикального исламистского режима "Талибана", которая должна посетить Брюссель для переговоров с представителями ЕС по вопросам миграции.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что делегация "Талибана" прибудет в Брюссель во вторник. Их визы имеют ограниченный срок действия и действительны только в течение суток и исключительно на территории Бельгии.

"Пять виз делегации "Талибана" были выданы в понедельник во второй половине дня после того, как анализ безопасности, проведенный Службой государственной безопасности и нашей службой военной разведки, показал, что у них нет информации, которая позволила бы сделать вывод о том, что эти лица представляют угрозу на территории Бельгии", – сообщил Euractiv пресс-секретарь министра иностранных дел Бельгии.

Этот визит знаменует собой важный шаг в политически деликатных усилиях европейских правительств по установлению контактов на техническом уровне с режимом "Талибана" в Афганистане по вопросам миграции и возвращения.

Ожидается, что переговоры будут касаться возможной депортации из ЕС граждан Афганистана, осужденных за преступления и признанных представляющими угрозу безопасности, а также тех, кто не имеет права на проживание в Евросоюзе.

Стоит отметить, что ЕС официально не признает власть "Талибана", которая вернулась в 2021 году, введя своё строгое толкование исламского права.

12 мая Европейская комиссия впервые подтвердила планы проведения переговоров в Брюсселе с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".

В феврале Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой было непосредственно договорено с "Талибаном".